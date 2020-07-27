Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 16 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 16 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Alkim Kimya 13,54 13,78 -1,74 Türk Traktör 99,75 100,90 -1,14 Halkbank 5,79 5,85 -1,03 Gübre Fabrikaları 30,68 30,98 -0,97 Soda Sanayii 7,26 7,33 -0,95 TAV Havalimanları 17,75 17,92 -0,95 Şişe Cam 6,40 6,46 -0,93 MLP Sağlık 18,13 18,28 -0,82 Şok Marketler 14,11 14,20 -0,63 Trakya Cam 4,29 4,31 -0,46 Anadolu Cam 5,50 5,52 -0,36 Coca Cola İçecek 47,64 47,76 -0,25 Vakıflar Bankası 4,87 4,88 -0,20 Akbank 5,77 5,78 -0,17 Doğuş Otomotiv 17,76 17,79 -0,17 Sabancı Holding 9,12 9,13 -0,11

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)