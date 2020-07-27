Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 16 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 16 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Alkim Kimya 13,54 13,78 -1,74 ...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 16 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 16 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Alkim Kimya
|13,54
|13,78
|-1,74
|Türk Traktör
|99,75
|100,90
|-1,14
|Halkbank
|5,79
|5,85
|-1,03
|Gübre Fabrikaları
|30,68
|30,98
|-0,97
|Soda Sanayii
|7,26
|7,33
|-0,95
|TAV Havalimanları
|17,75
|17,92
|-0,95
|Şişe Cam
|6,40
|6,46
|-0,93
|MLP Sağlık
|18,13
|18,28
|-0,82
|Şok Marketler
|14,11
|14,20
|-0,63
|Trakya Cam
|4,29
|4,31
|-0,46
|Anadolu Cam
|5,50
|5,52
|-0,36
| Coca Cola İçecek
|47,64
|47,76
|-0,25
|Vakıflar Bankası
|4,87
|4,88
|-0,20
|Akbank
|5,77
|5,78
|-0,17
| Doğuş Otomotiv
|17,76
|17,79
|-0,17
|Sabancı Holding
|9,12
|9,13
|-0,11
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 27.07.2020 01:27
Kaynak: AA
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