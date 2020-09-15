Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 18 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden hisseler Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Halk GMYO 2,22 2,26 -1,77 Pegasus 47,26 47,80 -1,13 Doğuş Otomotiv 15,20 15,35 -0,98 Otokar 143,80 145,00 -0,83 Kerevitaş Gıda 5,31 5,35 -0,75 Şişe Cam 6,39 6,43 -0,62 Borusan Mannesmann 13,23 13,31 -0,60 Alarko GMYO 15,52 15,61 -0,58 Aksigorta 7,18 7,22 -0,55 Selçuk Ecza Deposu 8,72 8,75 -0,34 Torunlar GMYO 3,74 3,75 -0,27 Özak GMYO 3,84 3,85 -0,26 Brisa 11,90 11,93 -0,25 MLP Sağlık 17,45 17,49 -0,23 Ereğli Demir Çelik 9,13 9,15 -0,22 Türk Hava Yolları 10,86 10,88 -0,18 TAV Havalimanları 15,98 16,00 -0,12 Kordsa Teknik Tekstil 11,33 11,34 -0,09 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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