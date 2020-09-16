Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Alarko Holding
|5,54
|5,65
|-1,95
|Ford Otosan
|91,35
|93,10
|-1,88
|GSD Holding
|2,11
|2,15
|-1,86
|Şok Marketler
|12,78
|12,89
|-0,85
|Migros Ticaret
|39,42
|39,74
|-0,81
|Emlak Konut GMYO
|1,80
|1,81
|-0,55
|TAV Havalimanları
|15,74
|15,82
|-0,51
|Petkim
|4,38
|4,40
|-0,45
|Alarko GMYO
|15,52
|15,58
|-0,39
|Enerjisa Enerji
|8,70
|8,73
|-0,34
|Ereğli Demir Çelik
|9,15
|9,18
|-0,33
|Enka İnşaat
|6,74
|6,76
|-0,30
|Aksa
|6,92
|6,94
|-0,29
|Coca Cola İçecek
|45,40
|45,50
|-0,22
|Koç Holding
|14,80
|14,83
|-0,20
|Aksigorta
|7,16
|7,17
|-0,14
|Otokar
|144,30
|144,50
|-0,14
|Bizim Mağazaları
|15,65
|15,67
|-0,13
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,22
|11,23
|-0,09
|Tofaş Oto. Fab.
|23,54
|23,56
|-0,08
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 14:07 - Kaynak: AA
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