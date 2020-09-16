Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Alarko Holding 5,54 5,65 -1,95 Ford Otosan 91,35 93,10 -1,88 GSD Holding 2,11 2,15 -1,86 Şok Marketler 12,78 12,89 -0,85 Migros Ticaret 39,42 39,74 -0,81 Emlak Konut GMYO 1,80 1,81 -0,55 TAV Havalimanları 15,74 15,82 -0,51 Petkim 4,38 4,40 -0,45 Alarko GMYO 15,52 15,58 -0,39 Enerjisa Enerji 8,70 8,73 -0,34 Ereğli Demir Çelik 9,15 9,18 -0,33 Enka İnşaat 6,74 6,76 -0,30 Aksa 6,92 6,94 -0,29 Coca Cola İçecek 45,40 45,50 -0,22 Koç Holding 14,80 14,83 -0,20 Aksigorta 7,16 7,17 -0,14 Otokar 144,30 144,50 -0,14 Bizim Mağazaları 15,65 15,67 -0,13 Kordsa Teknik Tekstil 11,22 11,23 -0,09 Tofaş Oto. Fab. 23,54 23,56 -0,08 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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