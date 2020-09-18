Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Borusan Mannesmann 13,35 13,60 -1,84 Ford Otosan 89,95 91,50 -1,69 Selçuk Ecza Deposu 8,54 8,65 -1,27 Tümosan Motor ve Traktör 7,71 7,80 -1,15 Akçansa 12,91 13,06 -1,15 MLP Sağlık 17,20 17,38 -1,04 Kartonsan 719,10 726,40 -1,00 Anadolu Grubu Holding 18,32 18,50 -0,97 Ereğli Demir Çelik 9,23 9,31 -0,86 İskenderun Demir Çelik 7,21 7,27 -0,83 Aksigorta 7,34 7,40 -0,81 Kordsa Teknik Tekstil 11,41 11,50 -0,78 Eczacıbaşı İlaç 6,69 6,74 -0,74 Deva Holding 19,30 19,43 -0,67 Doğuş Otomotiv 15,07 15,17 -0,66 Çelebi 69,45 69,90 -0,64 Ege Endüstri 746,60 751,00 -0,59 Kerevitaş Gıda 5,22 5,25 -0,57 Yapı ve Kredi Bank. 2,03 2,04 -0,49 Bim Mağazalar 69,90 70,20 -0,43 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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