Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 16 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 16 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Selçuk Ecza Deposu 9,45 9,77 -3,28 ARD Bilişim Teknolojileri 35,64 36,32 -1,87 Netaş Telekomünikasyon 21,18 21,58 -1,85 Alcatel Lucent Teletaş 30,08 30,52 -1,44 Aksa Enerji 6,42 6,50 -1,23 Gübre Fabrikaları 34,44 34,80 -1,03 Şekerbank 1,68 1,69 -0,59 Logo Yazılım 96,45 97,00 -0,57 Anadolu Efes 21,94 22,04 -0,45 Çelebi 79,65 80,00 -0,44 ASELSAN 18,04 18,10 -0,33 Enka İnşaat 7,23 7,25 -0,28 Şok Marketler 12,18 12,21 -0,25 Coca Cola İçecek 47,60 47,70 -0,21 Çemtaş 14,33 14,35 -0,14 Tofaş Oto Fabrikası 25,18 25,20 -0,08 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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