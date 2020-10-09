Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 16 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 16 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Selçuk Ecza Deposu
|9,45
|9,77
|-3,28
|ARD Bilişim Teknolojileri
|35,64
|36,32
|-1,87
|Netaş Telekomünikasyon
|21,18
|21,58
|-1,85
|Alcatel Lucent Teletaş
|30,08
|30,52
|-1,44
|Aksa Enerji
|6,42
|6,50
|-1,23
|Gübre Fabrikaları
|34,44
|34,80
|-1,03
|Şekerbank
|1,68
|1,69
|-0,59
|Logo Yazılım
|96,45
|97,00
|-0,57
|Anadolu Efes
|21,94
|22,04
|-0,45
|Çelebi
|79,65
|80,00
|-0,44
|ASELSAN
|18,04
|18,10
|-0,33
|Enka İnşaat
|7,23
|7,25
|-0,28
|Şok Marketler
|12,18
|12,21
|-0,25
|Coca Cola İçecek
|47,60
|47,70
|-0,21
|Çemtaş
|14,33
|14,35
|-0,14
|Tofaş Oto Fabrikası
|25,18
|25,20
|-0,08
- Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler - Son Dakika Ekonomi