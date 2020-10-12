Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 6 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 6 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Selçuk Ecza Deposu 9,22 9,37 -1,60 Tüpraş 81,95 83,05 -1,32 Çelebi 78,00 78,80 -1,02 Alcatel Lucent Teletaş 29,98 30,02 -0,13 Sabancı Holding 8,49 8,50 -0,12 Koç Holding 14,70 14,71 -0,07 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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