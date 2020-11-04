Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 7 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 7 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 2,20 2,30 -4,35 Alcatel Lucent Teletaş 31,04 31,78 -2,33 Good-Year 6,52 6,58 -0,91 Koza Altın 77,15 77,70 -0,71 Enerjisa Enerji 9,44 9,50 -0,63 Yapı ve Kredi Bankası 2,32 2,33 -0,43 Koza Madencilik 12,38 12,40 -0,16 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Son Dakika! Biden'ın ekibinden Trump'ın "Oy sayımını durdurun" çağrısıyla ilgili ilk açıklama: Avukatlarımız hazır bekliyor

ABD'de seçimler sonuçlanmadan sokaklar karıştı! Trump ve Biden destekçileri birbirlerine saldırdı

Emre Belözoğlu, Burak İnce transferi için Altınordu'yla görüşmelere başladı

Restore ettiği 51 yaşındaki motosikletin son halini görenler gözlerine inanamıyor

Yeni ayakkabıyı alıp yerine ayağındaki eskileri bıraktı, bir de not yazdı: Ayağım üşüyordu, hakkını helal et

Depremde enkaz altında kalanlar ile 112 görevlileri arasındaki konuşmalar yürek burktu: Dayanamıyoruz, lütfen çabuk gelin

Çiğ süt destek ödemeleri bugün hesaplarda olacak

Aycan penaltı kaçırdı, ALG Spor Vllaznia'ya kaybederek Şampiyonlar Ligi'ne veda etti