Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 15 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 15 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Ege Endüstri 1.140,00 1.223,00 -6,79 Kartonsan 1.949,20 2.060,00 -5,38 Türk Traktör 124,50 126,80 -1,81 Kardemir (D) 3,35 3,40 -1,47 Şok Marketler 11,88 11,99 -0,92 Ereğli Demir Çelik 10,29 10,36 -0,68 Halkbank 4,91 4,94 -0,61 Çelebi 71,15 71,40 -0,35 Eczacıbaşı İlaç 7,04 7,06 -0,28 Deva Holding 23,86 23,92 -0,25 Akiş GMYO 4,06 4,07 -0,25 Bim Mağazalar 68,85 69,00 -0,22 TAV Havalimanları 14,60 14,63 -0,21 Çemtaş 13,83 13,85 -0,14 Brisa 15,80 15,81 -0,06 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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