Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 15 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 15 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Ege Endüstri
|1.140,00
|1.223,00
|-6,79
|Kartonsan
|1.949,20
|2.060,00
|-5,38
|Türk Traktör
|124,50
|126,80
|-1,81
|Kardemir (D)
|3,35
|3,40
|-1,47
|Şok Marketler
|11,88
|11,99
|-0,92
|Ereğli Demir Çelik
|10,29
|10,36
|-0,68
|Halkbank
|4,91
|4,94
|-0,61
|Çelebi
|71,15
|71,40
|-0,35
|Eczacıbaşı İlaç
|7,04
|7,06
|-0,28
|Deva Holding
|23,86
|23,92
|-0,25
|Akiş GMYO
|4,06
|4,07
|-0,25
|Bim Mağazalar
|68,85
|69,00
|-0,22
|TAV Havalimanları
|14,60
|14,63
|-0,21
|Çemtaş
|13,83
|13,85
|-0,14
|Brisa
|15,80
|15,81
|-0,06
- Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler - Son Dakika Ekonomi