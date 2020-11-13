Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 5 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 5 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Pegasus 57,00 58,50 -2,56 Ereğli Demir Çelik 11,06 11,25 -1,69 Odaş Elektrik 3,64 3,67 -0,82 İskenderun Demir Çelik 7,92 7,95 -0,38 Türk Hava Yolları 11,64 11,65 -0,09 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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