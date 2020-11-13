Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 5 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 5 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Pegasus
|57,00
|58,50
|-2,56
|Ereğli Demir Çelik
|11,06
|11,25
|-1,69
|Odaş Elektrik
|3,64
|3,67
|-0,82
|İskenderun Demir Çelik
|7,92
|7,95
|-0,38
|Türk Hava Yolları
|11,64
|11,65
|-0,09
- Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler - Son Dakika Ekonomi