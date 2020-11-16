Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 7 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 7 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Enerjisa Enerji 9,90 10,12 -2,17 Anadolu Efes 22,30 22,60 -1,33 Türk Telekom 7,93 8,01 -1,00 Good-Year 7,60 7,63 -0,39 Koza Altın 75,35 75,60 -0,33 İş Yatırım Menkul Değerler 12,97 13,01 -0,31 İndeks Bilgisayar 16,57 16,58 -0,06 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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