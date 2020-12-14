Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 13 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 13 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Selçuk Ecza Deposu 14,42 15,35 -6,06 Ege Endüstri 1.587,00 1.620,40 -2,06 Doğuş Otomotiv 27,26 27,50 -0,87 Tat Gıda 10,73 10,80 -0,65 Halk GMYO 3,35 3,37 -0,59 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 1,81 1,82 -0,55 Albaraka Türk 1,86 1,87 -0,53 Bim Mağazalar 69,80 70,15 -0,50 Ereğli Demir Çelik 14,32 14,34 -0,14 Bizim Mağazaları 15,42 15,44 -0,13 Sasa Polyester 19,94 19,96 -0,10 Ford Otosan 124,10 124,20 -0,08 Migros Ticaret 40,68 40,70 -0,05 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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