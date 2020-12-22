Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 12 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 12 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Selçuk Ecza Deposu 15,13 15,80 -4,24 Kartonsan 2.610,70 2.706,10 -3,53 Halk GMYO 4,49 4,60 -2,39 Bim Mağazalar 72,45 73,60 -1,56 Otokar 282,30 286,20 -1,36 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 1,88 1,90 -1,05 Kerevitaş Gıda 6,68 6,74 -0,89 Gözde Girişim 7,70 7,76 -0,77 Koza Altın 80,20 80,70 -0,62 Bizim Mağazaları 15,38 15,44 -0,39 İpek Doğal Enerji 12,38 12,40 -0,16 Tat Gıda 10,65 10,66 -0,09 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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