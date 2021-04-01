Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Jantsa Jant Sanayi
|751,90
|683,60
|9,99
|SASA Polyester
|46,90
|45,12
|3,95
|Doğuş Otomotiv
|29,52
|28,42
|3,87
|Fenerbahçe Futbol
|31,46
|30,34
|3,69
|Kervan Gıda
|18,28
|17,64
|3,63
|Türkiye Sigorta
|6,35
|6,13
|3,59
|İş Yatırım Menkul Değerler
|16,24
|15,70
|3,44
|Ford Otosan
|199,70
|193,30
|3,31
|Petkim
|5,94
|5,75
|3,30
|Esenboğa Elektrik
|39,42
|38,18
|3,25
|Migros Ticaret
|36,12
|35,00
|3,20
|TAV Havalimanları
|21,04
|20,40
|3,14
|Akiş GMYO
|2,02
|1,96
|3,06
|Parsan
|34,12
|33,16
|2,90
|Garanti Bankası
|6,88
|6,69
|2,84
|Bursa Çimento
|4,04
|3,93
|2,80
|Kordsa Teknik Tekstil
|25,24
|24,56
|2,77
|Yapı ve Kredi Bankası
|2,20
|2,14
|2,76
|Tekfen Holding
|15,22
|14,82
|2,70
|İş Bankası (C)
|4,95
|4,82
|2,70
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi