Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Jantsa Jant Sanayi 751,90 683,60 9,99 SASA Polyester 46,90 45,12 3,95 Doğuş Otomotiv 29,52 28,42 3,87 Fenerbahçe Futbol 31,46 30,34 3,69 Kervan Gıda 18,28 17,64 3,63 Türkiye Sigorta 6,35 6,13 3,59 İş Yatırım Menkul Değerler 16,24 15,70 3,44 Ford Otosan 199,70 193,30 3,31 Petkim 5,94 5,75 3,30 Esenboğa Elektrik 39,42 38,18 3,25 Migros Ticaret 36,12 35,00 3,20 TAV Havalimanları 21,04 20,40 3,14 Akiş GMYO 2,02 1,96 3,06 Parsan 34,12 33,16 2,90 Garanti Bankası 6,88 6,69 2,84 Bursa Çimento 4,04 3,93 2,80 Kordsa Teknik Tekstil 25,24 24,56 2,77 Yapı ve Kredi Bankası 2,20 2,14 2,76 Tekfen Holding 15,22 14,82 2,70 İş Bankası (C) 4,95 4,82 2,70 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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