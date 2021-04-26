Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Net Holding
|5,49
|5,03
|9,15
|Ege Endüstri
|1.327,80
|1.249,90
|6,23
|Borusan Mannesmann
|24,12
|22,80
|5,79
|Pegasus
|66,35
|63,10
|5,15
|Türk Traktör
|215,20
|205,40
|4,77
|Konya Çimento
|882,30
|845,50
|4,35
|Alarko GMYO
|22,66
|21,74
|4,23
|Ereğli Demir Çelik
|18,69
|17,99
|3,89
|Deva Holding
|28,90
|27,92
|3,51
|Verusa Holding
|55,25
|53,40
|3,46
|Çimsa
|20,34
|19,70
|3,25
|Ford Otosan
|173,80
|168,40
|3,21
|Bera Holding
|25,18
|24,40
|3,20
|TAV Havalimanları
|18,59
|18,02
|3,16
|Koç Holding
|17,75
|17,21
|3,14
|Kordsa Teknik Tekstil
|21,96
|21,30
|3,10
|Migros Ticaret
|36,00
|34,94
|3,03
|Tat Gıda
|9,57
|9,29
|3,01
|GSD Holding
|1,73
|1,68
|2,98
|Gözde Girişim
|6,64
|6,45
|2,95
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi