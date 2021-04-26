Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Net Holding 5,49 5,03 9,15 Ege Endüstri 1.327,80 1.249,90 6,23 Borusan Mannesmann 24,12 22,80 5,79 Pegasus 66,35 63,10 5,15 Türk Traktör 215,20 205,40 4,77 Konya Çimento 882,30 845,50 4,35 Alarko GMYO 22,66 21,74 4,23 Ereğli Demir Çelik 18,69 17,99 3,89 Deva Holding 28,90 27,92 3,51 Verusa Holding 55,25 53,40 3,46 Çimsa 20,34 19,70 3,25 Ford Otosan 173,80 168,40 3,21 Bera Holding 25,18 24,40 3,20 TAV Havalimanları 18,59 18,02 3,16 Koç Holding 17,75 17,21 3,14 Kordsa Teknik Tekstil 21,96 21,30 3,10 Migros Ticaret 36,00 34,94 3,03 Tat Gıda 9,57 9,29 3,01 GSD Holding 1,73 1,68 2,98 Gözde Girişim 6,64 6,45 2,95 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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