Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 16 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 16 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Fenerbahçe Futbol 28,54 30,02 -4,93 Odaş Elektrik 2,33 2,39 -2,51 Net Holding 5,76 5,90 -2,37 Otokar 333,90 338,80 -1,45 Halk GMYO 3,29 3,32 -0,90 Aksa Enerji 11,36 11,43 -0,61 Alkim Kimya 16,98 17,08 -0,59 Türk Hava Yolları 11,95 12,01 -0,50 Nuh Çimento 54,40 54,60 -0,37 Türkiye Sigorta 5,60 5,62 -0,36 Aksa 15,40 15,45 -0,32 Karsan Otomotiv 3,41 3,42 -0,29 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,92 6,94 -0,29 Vestel 30,34 30,40 -0,20 Doğuş Otomotiv 26,68 26,72 -0,15 Ege Gübre 233,90 234,20 -0,13 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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