Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 16 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 16 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Fenerbahçe Futbol
|28,54
|30,02
|-4,93
|Odaş Elektrik
|2,33
|2,39
|-2,51
|Net Holding
|5,76
|5,90
|-2,37
|Otokar
|333,90
|338,80
|-1,45
|Halk GMYO
|3,29
|3,32
|-0,90
|Aksa Enerji
|11,36
|11,43
|-0,61
|Alkim Kimya
|16,98
|17,08
|-0,59
|Türk Hava Yolları
|11,95
|12,01
|-0,50
|Nuh Çimento
|54,40
|54,60
|-0,37
|Türkiye Sigorta
|5,60
|5,62
|-0,36
|Aksa
|15,40
|15,45
|-0,32
|Karsan Otomotiv
|3,41
|3,42
|-0,29
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,92
|6,94
|-0,29
|Vestel
|30,34
|30,40
|-0,20
|Doğuş Otomotiv
|26,68
|26,72
|-0,15
|Ege Gübre
|233,90
|234,20
|-0,13
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler - Son Dakika Ekonomi