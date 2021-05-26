Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 18 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 18 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Doğan Holding 2,99 3,07 -2,61 Fenerbahçe Futbol 33,26 33,96 -2,06 Mavi Giyim 48,06 48,80 -1,52 Torunlar GMYO 3,21 3,25 -1,23 Koza Madencilik 16,55 16,72 -1,02 Nuh Çimento 49,22 49,72 -1,01 Deva Holding 26,80 27,04 -0,89 Ege Endüstri 1.254,90 1.265,00 -0,80 Coca Cola İçecek 79,55 80,15 -0,75 Türkiye Sigorta 5,31 5,34 -0,56 Türk Traktör 184,50 185,50 -0,54 Gözde Girişim 5,98 6,00 -0,33 Bim Mağazalar 61,15 61,35 -0,33 Kerevitaş Gıda 4,66 4,67 -0,21 Ege Gübre 201,10 201,40 -0,15 Konya Çimento 849,00 850,10 -0,13 Tat Gıda 8,94 8,95 -0,11 Kervan Gıda 15,89 15,90 -0,06 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel, amuda kalktığı pozu paylaştı, takipçilerinden övgü yağdı

Çapa makinesine vücudunu kaptıran çiftçi, feci şekilde hayatını kaybetti

Akşener'le ilgili "Daha neler olacak neler" diyen Erdoğan'a, Kılıçdaroğlu'ndan tepki: Sandığı getir sandığı!

İran, kripto para madenciliğini 4 ay yasakladı

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Soylu'ya destek oldu: Yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz

Fenerbahçe'den 18'lik golcü Enes Destan için transfer telefonu: Alo, ben Başkan Ali Koç

Erdoğan, Akşener'in Rize ziyaretiyle ilgili konuştu: Gelin hanıma çok ileriye gitmeden bir ders verdiler

Kavga sırasında gözü döndü! Önce kardeşini öldürdü, sonra intihar etti