Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 13 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 13 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Nuh Çimento
|42,48
|43,20
|-1,67
|TAV Havalimanları
|27,46
|27,86
|-1,44
|Pegasus
|78,90
|80,00
|-1,37
|Coca Cola İçecek
|79,70
|80,55
|-1,06
|Tofaş Oto Fabrikası
|30,70
|30,98
|-0,90
|Doğuş Otomotiv
|22,92
|23,12
|-0,87
|Bim Mağazalar
|63,75
|64,10
|-0,55
|Türk Hava Yolları
|14,69
|14,76
|-0,47
|Fenerbahçe Futbol
|38,88
|39,06
|-0,46
|Bera Holding
|14,89
|14,95
|-0,40
|Petkim
|5,58
|5,60
|-0,36
|Doğan Holding
|2,95
|2,96
|-0,34
|Sabancı Holding
|9,34
|9,35
|-0,11
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler - Son Dakika Ekonomi