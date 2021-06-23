Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 13 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 13 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Nuh Çimento 42,48 43,20 -1,67 TAV Havalimanları 27,46 27,86 -1,44 Pegasus 78,90 80,00 -1,37 Coca Cola İçecek 79,70 80,55 -1,06 Tofaş Oto Fabrikası 30,70 30,98 -0,90 Doğuş Otomotiv 22,92 23,12 -0,87 Bim Mağazalar 63,75 64,10 -0,55 Türk Hava Yolları 14,69 14,76 -0,47 Fenerbahçe Futbol 38,88 39,06 -0,46 Bera Holding 14,89 14,95 -0,40 Petkim 5,58 5,60 -0,36 Doğan Holding 2,95 2,96 -0,34 Sabancı Holding 9,34 9,35 -0,11 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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