Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 12 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 12 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Bera Holding
|12,70
|12,95
|-1,93
|Logo Yazılım
|35,60
|36,00
|-1,11
|Fenerbahçe Futbol
|37,36
|37,76
|-1,06
|Enka İnşaat
|9,13
|9,22
|-0,98
|Ereğli Demir Çelik
|18,01
|18,17
|-0,88
|Ford Otosan
|172,90
|174,20
|-0,75
|Turkcell
|15,99
|16,05
|-0,37
|Bim Mağazalar
|62,25
|62,45
|-0,32
|Net Holding
|4,19
|4,20
|-0,24
|Koza Altın
|112,60
|112,80
|-0,18
|Koza Madencilik
|13,79
|13,80
|-0,07
|Migros Ticaret
|32,50
|32,52
|-0,06
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler - Son Dakika Ekonomi