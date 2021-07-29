Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Ereğli Demir Çelik
|19,61
|18,73
|4,70
|Verusa Holding
|47,28
|45,50
|3,91
|İhlas Holding
|0,57
|0,55
|3,64
|İpek Doğal Enerji
|11,57
|11,23
|3,03
|Netaş Telekom.
|19,78
|19,23
|2,86
|Çemtaş
|13,48
|13,13
|2,67
|Hedef Girişim
|2,79
|2,72
|2,57
|Gözde Girişim
|5,36
|5,23
|2,49
|Bim Mağazalar
|63,00
|61,50
|2,44
|Kardemir (D)
|7,71
|7,53
|2,39
|Koç Holding
|20,44
|19,99
|2,25
|Türk Hava Yolları
|12,83
|12,56
|2,15
|Arçelik
|33,18
|32,50
|2,09
|Akbank
|5,20
|5,10
|1,96
|Koza Madencilik
|13,54
|13,30
|1,80
|Erbosan
|141,60
|139,10
|1,80
|Türkiye Sigorta
|4,76
|4,68
|1,71
|Turkcell
|15,49
|15,23
|1,71
|Çemaş Döküm
|1,20
|1,18
|1,69
|Ford Otosan
|171,30
|168,50
|1,66
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi