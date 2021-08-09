Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 18 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 18 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Albaraka Türk
|1,57
|1,62
|-3,09
|Erbosan
|148,10
|151,80
|-2,44
|İş Finansal Kiralama
|3,05
|3,11
|-1,93
|Gözde Girişim
|5,70
|5,78
|-1,38
|Koza Madencilik
|13,76
|13,92
|-1,15
|RTA Laboratuvarları
|21,10
|21,28
|-0,85
|Hedef Girişim
|2,69
|2,71
|-0,74
|Ford Otosan
|176,00
|177,30
|-0,73
|SASA Polyester
|29,60
|29,80
|-0,67
|Koza Altın
|107,00
|107,70
|-0,65
|Ereğli Demir Çelik
|20,68
|20,80
|-0,58
|İpek Doğal Enerji
|11,89
|11,95
|-0,50
|Koç Holding
|20,90
|20,98
|-0,38
|Şok Marketler Ticaret
|11,97
|12,01
|-0,33
|Vakıflar Bankası
|3,53
|3,54
|-0,28
|Kervan Gıda
|16,32
|16,35
|-0,18
|Enerjisa Enerji
|10,52
|10,53
|-0,09
|Bim Mağazalar
|64,45
|64,50
|-0,08
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler - Son Dakika Ekonomi