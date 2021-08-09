Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 18 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 18 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Albaraka Türk 1,57 1,62 -3,09 Erbosan 148,10 151,80 -2,44 İş Finansal Kiralama 3,05 3,11 -1,93 Gözde Girişim 5,70 5,78 -1,38 Koza Madencilik 13,76 13,92 -1,15 RTA Laboratuvarları 21,10 21,28 -0,85 Hedef Girişim 2,69 2,71 -0,74 Ford Otosan 176,00 177,30 -0,73 SASA Polyester 29,60 29,80 -0,67 Koza Altın 107,00 107,70 -0,65 Ereğli Demir Çelik 20,68 20,80 -0,58 İpek Doğal Enerji 11,89 11,95 -0,50 Koç Holding 20,90 20,98 -0,38 Şok Marketler Ticaret 11,97 12,01 -0,33 Vakıflar Bankası 3,53 3,54 -0,28 Kervan Gıda 16,32 16,35 -0,18 Enerjisa Enerji 10,52 10,53 -0,09 Bim Mağazalar 64,45 64,50 -0,08 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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