Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 13 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 13 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Aksa
|19,20
|19,81
|-3,08
|Erbosan
|141,00
|144,50
|-2,42
|RTA Laboratuvarları
|21,42
|21,88
|-2,10
|Tofaş Oto Fabrikası
|39,92
|40,34
|-1,04
|Aksa Enerji
|13,57
|13,70
|-0,95
|Deva Holding
|24,36
|24,54
|-0,73
|MLP Sağlık
|24,68
|24,78
|-0,40
|Bera Holding
|9,90
|9,94
|-0,40
|Kardemir (D)
|7,58
|7,61
|-0,39
|Ereğli Demir Çelik
|18,57
|18,64
|-0,38
|Logo Yazılım
|38,54
|38,68
|-0,36
|Coca Cola İçecek
|87,00
|87,25
|-0,29
|Koza Madencilik
|15,48
|15,52
|-0,26
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler - Son Dakika Ekonomi