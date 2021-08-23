Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 13 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 13 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Aksa 19,20 19,81 -3,08 Erbosan 141,00 144,50 -2,42 RTA Laboratuvarları 21,42 21,88 -2,10 Tofaş Oto Fabrikası 39,92 40,34 -1,04 Aksa Enerji 13,57 13,70 -0,95 Deva Holding 24,36 24,54 -0,73 MLP Sağlık 24,68 24,78 -0,40 Bera Holding 9,90 9,94 -0,40 Kardemir (D) 7,58 7,61 -0,39 Ereğli Demir Çelik 18,57 18,64 -0,38 Logo Yazılım 38,54 38,68 -0,36 Coca Cola İçecek 87,00 87,25 -0,29 Koza Madencilik 15,48 15,52 -0,26 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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