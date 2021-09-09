Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 19 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 19 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İhlas Holding 0,59 0,61 -3,28 RTA Laboratuvarları 25,00 25,44 -1,73 Verusa Holding 48,92 49,54 -1,25 Sabancı Holding 9,86 9,96 -1,00 Şekerbank 1,03 1,04 -0,96 Koç Holding 22,04 22,18 -0,63 TAV Havalimanları 23,20 23,30 -0,43 Gübre Fabrikaları 51,40 51,60 -0,39 Pegasus 69,80 70,05 -0,36 Ege Gübre 165,60 166,10 -0,30 Türk Telekom 7,20 7,22 -0,28 Alkim Kimya 15,27 15,31 -0,26 Fenerbahçe Futbol 34,90 34,98 -0,23 Bim Mağazalar 69,35 69,50 -0,22 Vestel 28,72 28,78 -0,21 Oyak Çimento 6,74 6,75 -0,15 İş Yatırım Menkul Değerler 14,19 14,21 -0,14 Vestel Beyaz Eşya 47,54 47,60 -0,13 Şişe Cam 8,58 8,59 -0,12 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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