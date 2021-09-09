Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 19 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 19 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İhlas Holding
|0,59
|0,61
|-3,28
|RTA Laboratuvarları
|25,00
|25,44
|-1,73
|Verusa Holding
|48,92
|49,54
|-1,25
|Sabancı Holding
|9,86
|9,96
|-1,00
|Şekerbank
|1,03
|1,04
|-0,96
|Koç Holding
|22,04
|22,18
|-0,63
|TAV Havalimanları
|23,20
|23,30
|-0,43
|Gübre Fabrikaları
|51,40
|51,60
|-0,39
|Pegasus
|69,80
|70,05
|-0,36
|Ege Gübre
|165,60
|166,10
|-0,30
|Türk Telekom
|7,20
|7,22
|-0,28
|Alkim Kimya
|15,27
|15,31
|-0,26
|Fenerbahçe Futbol
|34,90
|34,98
|-0,23
|Bim Mağazalar
|69,35
|69,50
|-0,22
|Vestel
|28,72
|28,78
|-0,21
|Oyak Çimento
|6,74
|6,75
|-0,15
|İş Yatırım Menkul Değerler
|14,19
|14,21
|-0,14
|Vestel Beyaz Eşya
|47,54
|47,60
|-0,13
|Şişe Cam
|8,58
|8,59
|-0,12
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler - Son Dakika Ekonomi