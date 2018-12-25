Günün İlk Yarısında Değer Kazanan Hisseler
42 dakika önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 16 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kazanan 16 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 16 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kazanan 16 hisse
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İhlas Holding
|0,35
|0,34
|2,94
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,84
|0,82
|2,44
|Net Holding
|2,06
|2,02
|1,98
|İş GMYO
|1,04
|1,02
|1,96
|Anadolu Cam
|2,57
|2,53
|1,58
|Türk Traktör
|33,96
|33,44
|1,56
|Global Yat. Holding
|3,03
|3,00
|1,00
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,57
|4,53
|0,88
|T. Halk Bankası
|7,16
|7,11
|0,70
|Polisan Holding
|6,10
|6,07
|0,49
|Soda Sanayii
|7,10
|7,07
|0,42
|Şok Marketler
|11,00
|10,96
|0,36
|Koza Madencilik
|7,09
|7,07
|0,28
|Pegasus
|23,22
|23,16
|0,26
|Türk Hava Yolları
|16,20
|16,16
|0,25
|TAV Havalimanları
|22,74
|22,72
|0,09
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 01:30 Kaynak: AA
Dünyaca Ünlü David ve Victoria Beckham Çiftinin Kar Payı Dudak Uçuklattı
Köprü Cezalarını Affeden Teklif, Meclis'te Kabul Edildi
Erdoğan'dan Asgari Ücret Zammına İlk Yorum: Çalışmalar En İyi Rakamı Belirlemek Üzere Yürütüldü
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Binali Yıldırım'ın İstifa Etmesine Gerek Yok