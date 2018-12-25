Son Dakika Haberleri: Günün İlk Yarısında Değer Kazanan Hisseler

Günün İlk Yarısında Değer Kazanan Hisseler

42 dakika önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 16 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kazanan 16 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...

Günün İlk Yarısında Değer Kazanan Hisseler, System.String[]
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 16 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kazanan 16 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İhlas Holding 0,35 0,34 2,94
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,84 0,82 2,44
Net Holding 2,06 2,02 1,98
İş GMYO 1,04 1,02 1,96
Anadolu Cam 2,57 2,53 1,58
Türk Traktör 33,96 33,44 1,56
Global Yat. Holding 3,03 3,00 1,00
Tümosan Motor ve Traktör 4,57 4,53 0,88
T. Halk Bankası 7,16 7,11 0,70
Polisan Holding 6,10 6,07 0,49
Soda Sanayii 7,10 7,07 0,42
Şok Marketler 11,00 10,96 0,36
Koza Madencilik 7,09 7,07 0,28
Pegasus 23,22 23,16 0,26
Türk Hava Yolları 16,20 16,16 0,25
TAV Havalimanları 22,74 22,72 0,09
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 01:30 Kaynak: AA

İhlas Holding, Borsa İstanbul, Ekonomi
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