Günün İlk Yarısında Değer Kazanan Hisseler

(BIST 100) Değer Kazanan 13 hisse senedi Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çemaş Döküm 0,81 0,76 6,58 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,25 1,22 2,46 TAV Havalimanları 24,28 23,92 1,51 Bera Holding 2,09 2,06 1,46 Metro Holding 0,77 0,76 1,32 İttifak Holding 3,13 3,10 0,97 Anel Elektrik 1,63 1,62 0,62 Anadolu Efes 20,70 20,60 0,49 Fenerbahçe Futbol 6,95 6,92 0,43 İpek Doğal Enerji 5,39 5,37 0,37 Polisan Holding 6,27 6,25 0,32 Vestel 5,56 5,55 0,18 Aksa 7,47 7,46 0,13

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 13 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)