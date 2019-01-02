Günün İlk Yarısında Değer Kazanan Hisseler
26 dakika önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 13 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer Kazanan 13 hisse senedi Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 13 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer Kazanan 13 hisse senedi
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Çemaş Döküm
|0,81
|0,76
|6,58
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,25
|1,22
|2,46
|TAV Havalimanları
|24,28
|23,92
|1,51
|Bera Holding
|2,09
|2,06
|1,46
|Metro Holding
|0,77
|0,76
|1,32
|İttifak Holding
|3,13
|3,10
|0,97
|Anel Elektrik
|1,63
|1,62
|0,62
|Anadolu Efes
|20,70
|20,60
|0,49
|Fenerbahçe Futbol
|6,95
|6,92
|0,43
|İpek Doğal Enerji
|5,39
|5,37
|0,37
|Polisan Holding
|6,27
|6,25
|0,32
|Vestel
|5,56
|5,55
|0,18
|Aksa
|7,47
|7,46
|0,13
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 01:42 Kaynak: AA
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