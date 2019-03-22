Günün İlk Yarısında Değer Kazanan Hisseler
1 saat önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 7 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Yükselen 7 Hisse Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 7 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Yükselen 7 Hisse
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Albaraka Türk
|1,94
|1,89
|2,65
|Ford Otosan
|49,20
|48,86
|0,70
|Verusa Holding
|20,98
|20,84
|0,67
|Bim Mağazalar
|79,85
|79,45
|0,50
|Turkcell
|13,38
|13,34
|0,30
|TAV Havalimanları
|23,40
|23,34
|0,26
|Çelebi
|72,30
|72,25
|0,07
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 01:40 Kaynak: AA
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