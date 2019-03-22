Son Dakika Haberleri: Günün İlk Yarısında Değer Kazanan Hisseler

Günün İlk Yarısında Değer Kazanan Hisseler

1 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 7 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Yükselen 7 Hisse Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)...

Günün İlk Yarısında Değer Kazanan Hisseler, System.String[]
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 7 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Yükselen 7 Hisse Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Albaraka Türk1,941,892,65
Ford Otosan49,2048,860,70
Verusa Holding20,9820,840,67
Bim Mağazalar79,8579,450,50
Turkcell13,3813,340,30
TAV Havalimanları23,4023,340,26
Çelebi72,3072,250,07
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 01:40 Kaynak: AA

Ford Otosan, Albaraka Türk, Borsa İstanbul, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Albayrak Müjdeyi Vermişti! İkinci El Araçta KDV Uyuşmazlığı Çözüldü Dev Banka Elemanlarını Oyun Oynatarak Seçecek Bakan Bekir Pakdemirli Müjdeyi Verdi! Ödemeler Bugün Başlıyor IMF'den Türkiye'ye Çağrı: Hükümetin Anında ve Doğru Yanıt Vermesi Gerekiyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.3.2019 15:07:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Günün İlk Yarısında Değer Kazanan Hisseler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]