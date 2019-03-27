Son Dakika Haberleri: Günün İlk Yarısında Değer Kazanan Hisseler

Günün İlk Yarısında Değer Kazanan Hisseler

44 dakika önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 16 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kazanan 16 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...

Günün İlk Yarısında Değer Kazanan Hisseler, System.String[]
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 16 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kazanan 16 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Zorlu Enerji 1,29 1,26 2,38
MLP Sağlık 12,77 12,50 2,16
Aksa 9,20 9,04 1,77
Polisan Holding 3,30 3,25 1,54
Net Holding 1,81 1,79 1,12
GSD Holding 0,94 0,93 1,08
Türk Telekom 4,61 4,57 0,88
Verusa Holding 21,56 21,40 0,75
Anel Elektrik 1,63 1,62 0,62
Gentaş 1,89 1,88 0,53
İş Bankası (C) 5,69 5,66 0,53
Soda Sanayii 7,74 7,70 0,52
Vestel 13,18 13,12 0,46
Otokar 105,20 104,80 0,38
ICBC Turkey Bank 3,85 3,84 0,26
Tofaş Oto. Fab. 17,34 17,32 0,12
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 01:23 Kaynak: AA

Polisan, Aksa, Zorlu Grubu, Borsa İstanbul, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Merkez Bankasının Hamleleri Sonrası Dolar Düşüşe Geçti Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 2 Milyon Dolarlık Hibe Yayın Hayatına Ara Veren Flash TV'de Toplu İşten Çıkarmalar Başladı! Fatih Portakal, 31 Mart Seçimlerinde Oy Vermeyeceği Partiyi Duyurdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.3.2019 14:07:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Günün İlk Yarısında Değer Kazanan Hisseler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]