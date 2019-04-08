Son Dakika Haberleri: Günün İlk Yarısında Değer Kazanan Hisseler

Günün İlk Yarısında Değer Kazanan Hisseler

57 dakika önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 11 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kazanan 11 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...

Günün İlk Yarısında Değer Kazanan Hisseler, System.String[]
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 11 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kazanan 11 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Hürriyet Gzt. 0,88 0,85 3,53
Alarko GMYO 42,56 41,76 1,92
Verusa Holding 21,10 20,80 1,44
Karsan Otomotiv 1,55 1,53 1,31
Tekfen Holding 23,42 23,12 1,30
Trabzonspor Sportif 0,94 0,93 1,08
Halkbank 6,40 6,34 0,95
Enerjisa Enerji 5,35 5,30 0,94
İş Fin.Kir. 7,56 7,51 0,67
Şok Marketler 9,21 9,17 0,44
Ereğli Demir Çelik 9,40 9,39 0,11
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 01:32 Kaynak: AA

Hürriyet, Borsa İstanbul, Ekonomi
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