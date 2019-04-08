Günün İlk Yarısında Değer Kazanan Hisseler
57 dakika önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 11 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kazanan 11 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 11 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kazanan 11 hisse
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Hürriyet Gzt.
|0,88
|0,85
|3,53
|Alarko GMYO
|42,56
|41,76
|1,92
|Verusa Holding
|21,10
|20,80
|1,44
|Karsan Otomotiv
|1,55
|1,53
|1,31
|Tekfen Holding
|23,42
|23,12
|1,30
|Trabzonspor Sportif
|0,94
|0,93
|1,08
|Halkbank
|6,40
|6,34
|0,95
|Enerjisa Enerji
|5,35
|5,30
|0,94
|İş Fin.Kir.
|7,56
|7,51
|0,67
|Şok Marketler
|9,21
|9,17
|0,44
|Ereğli Demir Çelik
|9,40
|9,39
|0,11
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 01:32 Kaynak: AA
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