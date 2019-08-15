Günün ilk yarısında değer kazanan hisseler
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Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 17 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kazanan 17 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...
Borsa İstanbul Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 01:23 Kaynak: AA
'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 17 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kazanan 17 hisse
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
| Galatasaray Sportif
|1,56
|1,49
|4,70
|Pegasus
|57,25
|54,80
|4,47
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,71
|1,65
|3,64
|Metro Holding
|1,16
|1,12
|3,57
|Türk Traktör
|38,48
|37,20
|3,44
|Parsan
|14,39
|13,94
|3,23
|Bim Mağazalar
|49,44
|48,20
|2,57
|Tukaş
|4,65
|4,54
|2,42
| Koza Madencilik
|8,56
|8,37
|2,27
|İpek Doğal Enerji
|6,04
|5,91
|2,20
|Koza Altın
|64,05
|62,80
|1,99
| Beşiktaş Futbol Yat.
|1,49
|1,47
|1,36
| Ford Otosan
|58,05
|57,30
|1,31
| Alarko Holding
|3,61
|3,57
|1,12
|Turkcell
|12,40
|12,30
|0,81
|Çemtaş
|4,97
|4,94
|0,61
|Hektaş
|13,83
|13,81
|0,14
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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