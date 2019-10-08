Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında değer kazanan hisseler
Son Dakika Ekonomi Günün ilk yarısında değer kazanan hisseler

Günün ilk yarısında değer kazanan hisseler

1 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 9 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kazanan 9 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İttifak Holding 5,34 5,20 2,69 ...

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Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 9 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kazanan 9 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İttifak Holding 5,34 5,20 2,69
Alarko Holding 5,07 4,95 2,42
Trakya Cam 2,90 2,86 1,40
Afyon Çimento 4,36 4,31 1,16
Koza Madencilik 9,44 9,36 0,85
Turkcell 13,04 12,98 0,46
TAV Havalimanları 23,84 23,76 0,34
Enerjisa Enerji 6,27 6,26 0,16
Tukaş 6,34 6,33 0,16
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

İttifak Holding, Borsa İstanbul, Trakya Cam, Alarko, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 02:34 Kaynak: AA
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