Günün ilk yarısında değer kazanan hisseler
1 saat önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 9 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kazanan 9 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İttifak Holding 5,34 5,20 2,69 ...
Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 02:34 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 9 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kazanan 9 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İttifak Holding
|5,34
|5,20
|2,69
| Alarko Holding
|5,07
|4,95
|2,42
|Trakya Cam
|2,90
|2,86
|1,40
| Afyon Çimento
|4,36
|4,31
|1,16
| Koza Madencilik
|9,44
|9,36
|0,85
|Turkcell
|13,04
|12,98
|0,46
|TAV Havalimanları
|23,84
|23,76
|0,34
|Enerjisa Enerji
|6,27
|6,26
|0,16
|Tukaş
|6,34
|6,33
|0,16
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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