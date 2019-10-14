Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında değer kazanan hisseler
Son Dakika Ekonomi Günün ilk yarısında değer kazanan hisseler

Günün ilk yarısında değer kazanan hisseler

29 dakika önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 5 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kazanan 5 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Metro Holding 2,33 2,14 8,88 İş Fin.

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Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 5 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kazanan 5 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Metro Holding 2,33 2,14 8,88
İş Fin.Kir. 2,18 2,16 0,93
Koza Altın 66,45 65,90 0,83
Alarko GMYO 51,85 51,70 0,29
Göltaş Çimento 12,66 12,64 0,16
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Metro Holding, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 02:20 Kaynak: AA
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