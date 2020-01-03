Günün ilk yarısında değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 6 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kazanan 6 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Batı Çimento 3,87 3,32 16,57 Bim Mağazalar 47,30 46,50 1,72 İpek Doğal Enerji 8,85 8,73 1,37 Tümosan Motor ve Traktör 6,53 6,46 1,08 Koza Altın 77,20 76,50 0,92 Vestel 13,04 12,94 0,77

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)