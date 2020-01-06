Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi
Günün ilk yarısında değer kazanan hisseler
6 saat önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 12 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kazanan 12 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Alarko GMYO 93,85 84,90 10,54 ...
Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 02:24 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 12 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kazanan 12 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
| Alarko GMYO
|93,85
|84,90
|10,54
| Koza Altın
|80,30
|76,30
|5,24
|İpek Doğal Enerji
|9,30
|8,89
|4,61
|Koza Madencilik
|10,92
|10,57
|3,31
|Tat Gıda
|6,69
|6,58
|1,67
| Tümosan Motor ve Traktör
|6,65
|6,56
|1,37
|ASELSAN
|22,04
|21,78
|1,19
|Arçelik
|21,26
|21,18
|0,38
|Turcas Petrol
|2,77
|2,76
|0,36
| Ege Endüstri
|568,40
|566,70
|0,30
|Halkbank
|6,03
|6,02
|0,17
| Tofaş Oto. Fab.
|26,44
|26,40
|0,15
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Son Dakika Ali Babacan, Erdoğan'ın 'faiz ve IMF' açıklamalarına yanıt verdi: Geçmişi her yönüyle değerlendirmeye hazırım İstanbul'un ardından İzmir'de de simide zam yapılması istendi Milli Stinger ile TSK'nın envanteri güçlenecek Asgari ücretli işçi, 20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye yaktı