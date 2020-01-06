Günün ilk yarısında değer kazanan hisseler - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Günün ilk yarısında değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi

Günün ilk yarısında değer kazanan hisseler

6 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 12 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kazanan 12 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Alarko GMYO 93,85 84,90 10,54 ...

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Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 12 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kazanan 12 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Alarko GMYO 93,85 84,90 10,54
Koza Altın 80,30 76,30 5,24
İpek Doğal Enerji 9,30 8,89 4,61
Koza Madencilik 10,92 10,57 3,31
Tat Gıda 6,69 6,58 1,67
Tümosan Motor ve Traktör 6,65 6,56 1,37
ASELSAN 22,04 21,78 1,19
Arçelik 21,26 21,18 0,38
Turcas Petrol 2,77 2,76 0,36
Ege Endüstri 568,40 566,70 0,30
Halkbank 6,03 6,02 0,17
Tofaş Oto. Fab. 26,44 26,40 0,15
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 02:24 Kaynak: AA
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