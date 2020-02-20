Günün ilk yarısında değer kazanan hisseler - Son Dakika
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Günün ilk yarısında değer kazanan hisseler

7 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 13 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kazanan 13 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Logo Yazılım 69,80 67,90 2,80 ...

Günün ilk yarısında değer kazanan hisseler, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 13 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kazanan 13 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Logo Yazılım 69,80 67,90 2,80
Coca Cola İçecek 48,40 47,40 2,11
Gübre Fabrik. 18,18 17,83 1,96
Doğan Holding 2,00 1,98 1,01
Tüpraş 112,20 111,10 0,99
Migros Ticaret 24,62 24,40 0,90
Alarko Holding 6,04 5,99 0,83
Koç Holding 20,12 19,96 0,80
Arçelik 20,14 19,98 0,80
Bim Mağazalar 48,12 47,76 0,75
Vestel 16,87 16,75 0,72
Turkcell 14,83 14,76 0,47
Otokar 165,50 165,00 0,30
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Doğan Holding, Coca Cola, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 02:40 Kaynak: AA
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