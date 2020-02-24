Günün ilk yarısında değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 13 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kazanan 13 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İpek Doğal Enerji 10,61 9,75 8,82 Koza Altın 87,40 82,30 6,20 Koza Madencilik 13,04 12,54 3,99 Aksa 7,87 7,63 3,15 Logo Yazılım 75,55 73,40 2,93 İş Y. Men. Değ. 5,27 5,17 1,93 Turcas Petrol 3,58 3,52 1,70 Torunlar GMYO 2,90 2,86 1,40 Ege Endüstri 707,00 702,10 0,70 Alarko GMYO 88,05 87,45 0,69 Alarko Holding 6,13 6,10 0,49 Hektaş 10,47 10,43 0,38 Klimasan Klima 20,90 20,88 0,10

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)