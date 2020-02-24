Günün ilk yarısında değer kazanan hisseler - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Günün ilk yarısında değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi

Günün ilk yarısında değer kazanan hisseler

6 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 13 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kazanan 13 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İpek Doğal Enerji 10,61 9,75 8,82 ...

Günün ilk yarısında değer kazanan hisseler, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 13 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kazanan 13 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İpek Doğal Enerji 10,61 9,75 8,82
Koza Altın 87,40 82,30 6,20
Koza Madencilik 13,04 12,54 3,99
Aksa 7,87 7,63 3,15
Logo Yazılım 75,55 73,40 2,93
İş Y. Men. Değ. 5,27 5,17 1,93
Turcas Petrol 3,58 3,52 1,70
Torunlar GMYO 2,90 2,86 1,40
Ege Endüstri 707,00 702,10 0,70
Alarko GMYO 88,05 87,45 0,69
Alarko Holding 6,13 6,10 0,49
Hektaş 10,47 10,43 0,38
Klimasan Klima 20,90 20,88 0,10
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Koza Altın, Koza, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 02:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İngiltere'den alınan üçüncü sondaj gemisi, birkaç hafta içinde Türkiye'de olacak
Son Dakika: Benzine 16 kuruş zam geldi Türkiye'nin öncü firmalarından Dizayn Grup, konkordato sürecinden çıktı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, mal varlığını güncelledi

Son Dakika Haberleri
20:30 Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin bebeğinin cinsiyeti belli oldu
20:10 Can Yaman İtalya'da canlı yayına çıktı, programın reytingleri rekor kırdı
19:40 Setlere yeniden dönen Arda hatalarından pişman oldu: Artık eskisi gibi olacağım
17:06 Gaziosmanpaşa'da moda rüzgarı
16:51 Tuba Büyüküstün'ün makyajsız fotoğrafına övgü dolu yorumlar yağdı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2020 21:17:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Günün ilk yarısında değer kazanan hisseler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]