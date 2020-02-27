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Günün ilk yarısında değer kazanan hisseler
6 saat önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 2 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kazanan 2 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Coca Cola İçecek 45,44 44,40 2,34 ...
Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 02:20 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 2 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kazanan 2 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
| Coca Cola İçecek
|45,44
|44,40
|2,34
|Anadolu Efes
|24,42
|24,30
|0,49
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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