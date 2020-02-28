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Günün ilk yarısında değer kazanan hisseler
7 saat önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 2 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kazanan 2 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Aksa Enerji 3,82 3,51 8,83 Alkim...
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 02:30 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 2 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kazanan 2 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
| Aksa Enerji
|3,82
|3,51
|8,83
|Alkim Kimya
|49,00
|48,96
|0,08
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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