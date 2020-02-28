Günün ilk yarısında değer kazanan hisseler - Son Dakika
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Günün ilk yarısında değer kazanan hisseler

7 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 2 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kazanan 2 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Aksa Enerji 3,82 3,51 8,83 Alkim...

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Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 2 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kazanan 2 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Aksa Enerji 3,82 3,51 8,83
Alkim Kimya 49,00 48,96 0,08
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Aksa Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 02:30 Kaynak: AA
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