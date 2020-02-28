Günün ilk yarısında değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 2 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kazanan 2 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Aksa Enerji 3,82 3,51 8,83 Alkim Kimya 49,00 48,96 0,08

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)