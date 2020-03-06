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Günün ilk yarısında değer kazanan hisseler
6 saat önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 6 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Yükselen 6 HisseKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%) Netaş Telekom.
Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 02:56 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 6 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Yükselen 6 Hisse
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
| Netaş Telekom.
|14,17
|13,80
|2,68
|Ereğli Demir Çelik
|8,92
|8,75
|1,94
| İskenderun Demir Çelik
|7,32
|7,20
|1,67
| Koza Altın
|74,20
|73,65
|0,75
|Bim Mağazalar
|52,45
|52,20
|0,48
| Adana Çimento (A)
|8,93
|8,90
|0,34
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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