Günün ilk yarısında değer kazanan hisseler - Son Dakika
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Günün ilk yarısında değer kazanan hisseler

6 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 6 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Yükselen 6 HisseKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%) Netaş Telekom.

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Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 6 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Yükselen 6 HisseKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Netaş Telekom.14,1713,802,68
Ereğli Demir Çelik8,928,751,94
İskenderun Demir Çelik7,327,201,67
Koza Altın74,2073,650,75
Bim Mağazalar52,4552,200,48
Adana Çimento (A)8,938,900,34
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Telekom, Netaş, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 02:56 Kaynak: AA
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