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Günün ilk yarısında değer kazanan hisseler
6 saat önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 7 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kazanan 7 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Eczacıbaşı İlaç 4,78 3,99 19,80 ...
Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 02:24 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 7 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kazanan 7 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Eczacıbaşı İlaç
|4,78
|3,99
|19,80
|Deva Holding
|11,88
|9,94
|19,52
|Eczacıbaşı Yatırım
|13,14
|11,02
|19,24
|Bizim Mağazaları
|10,29
|9,38
|9,70
|Kerevitaş Gıda
|3,20
|3,08
|3,90
|Bim Mağazalar
|56,85
|55,40
|2,62
|Migros Ticaret
|23,40
|22,98
|1,83
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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