Günün ilk yarısında değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 7 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kazanan 7 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Eczacıbaşı İlaç 4,78 3,99 19,80 Deva Holding 11,88 9,94 19,52 Eczacıbaşı Yatırım 13,14 11,02 19,24 Bizim Mağazaları 10,29 9,38 9,70 Kerevitaş Gıda 3,20 3,08 3,90 Bim Mağazalar 56,85 55,40 2,62 Migros Ticaret 23,40 22,98 1,83

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)