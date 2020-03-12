Günün ilk yarısında değer kazanan hisseler - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Günün ilk yarısında değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi

Günün ilk yarısında değer kazanan hisseler

6 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 7 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kazanan 7 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Eczacıbaşı İlaç 4,78 3,99 19,80 ...

Günün ilk yarısında değer kazanan hisseler, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 7 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kazanan 7 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Eczacıbaşı İlaç 4,78 3,99 19,80
Deva Holding 11,88 9,94 19,52
Eczacıbaşı Yatırım 13,14 11,02 19,24
Bizim Mağazaları 10,29 9,38 9,70
Kerevitaş Gıda 3,20 3,08 3,90
Bim Mağazalar 56,85 55,40 2,62
Migros Ticaret 23,40 22,98 1,83
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Eczacıbaşı Topluluğu, Borsa İstanbul, Deva Holding, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 02:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Altının kilogramı 324 bin 800 liraya geriledi
Ankara'da su faturası borcu olanların 2 ay boyunca suları kesilmeyecek AB, Yunan adalarındaki mültecilere teklif sunmaya hazırlanıyor: 2 bin euro verelim, evinize gidin Türkiye koronavirüsle mücadele ederken Bodrum'da vatandaşlar denize girdi

Son Dakika Haberleri
20:30 Lise öğrencileri eğitim materyallerinin seri üretimine başladı
20:30 Kolonyacılar ham madde sıkıntısı yaşıyor
20:30 İzmir'de fuarlar ertelendi
20:27 Uludağ Ekonomi Zirvesi iptal oldu
20:26 Gıda ve Beslenmenin geleceği, masaya yatırılıyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2020 20:44:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Günün ilk yarısında değer kazanan hisseler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]