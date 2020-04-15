Günün ilk yarısında değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 8 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kazanan 8 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Bizim Mağazaları 11,99 11,38 5,36 ...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 8 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kazanan 8 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Bizim Mağazaları 11,99 11,38 5,36 Migros Ticaret 27,58 26,24 5,11 Tat Gıda 6,82 6,64 2,71 Ülker Bisküvi 22,48 21,98 2,27 Vestel 11,35 11,25 0,89 Tofaş Oto. Fabrikaları 19,16 19,06 0,52 Bim Mağazalar 52,05 51,85 0,39 Ereğli Demir Çelik 7,85 7,83 0,26 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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