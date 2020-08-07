Günün ilk yarısında değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 7 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kazanan 7 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Şişe Cam 5,93 5,75 3,13 İş Yatırım Menkul Değerler 7,45 7,25 2,76 Trakya Cam 3,76 3,67 2,45 Anadolu Cam 4,93 4,83 2,07 Soda Sanayii 6,57 6,48 1,39 Aksa 6,90 6,84 0,88 Alkim Kimya 12,23 12,13 0,82

(Not: Tablodaki veriler veri terminalinden alınmıştır.)