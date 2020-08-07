Günün ilk yarısında değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 7 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kazanan 7 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Şişe Cam 5,93 5,75 3,13 İş...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 7 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kazanan 7 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Şişe Cam
|5,93
|5,75
|3,13
|İş Yatırım Menkul Değerler
|7,45
|7,25
|2,76
|Trakya Cam
|3,76
|3,67
|2,45
|Anadolu Cam
|4,93
|4,83
|2,07
|Soda Sanayii
|6,57
|6,48
|1,39
|Aksa
|6,90
|6,84
|0,88
|Alkim Kimya
|12,23
|12,13
|0,82
(Not: Tablodaki veriler veri terminalinden alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2020 13:51
Kaynak: AA
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