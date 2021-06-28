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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

28.06.2021 13:36
Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)İhlas Gayrimenkul1,081,13-4,42Emlak...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
İhlas Gayrimenkul1,081,13-4,42
Emlak Konut GMYO1,972,05-3,90
Eczacıbaşı Yatırım37,4638,74-3,30
Çemaş Döküm1,181,22-3,28
Pegasus74,8077,25-3,17
Konya Çimento806,10832,30-3,15
Verusa Holding47,1248,60-3,05
Deva Holding24,5225,28-3,01
İş GMYO1,942,00-3,00
Yataş12,6513,00-2,69
Aksa Enerji11,5811,88-2,53
Bursa Çimento3,533,62-2,49
Otokar278,60285,60-2,45
Hektaş7,818,00-2,38
Parsan29,0229,70-2,29
TAV Havalimanları25,6426,20-2,14
Vestel31,3232,00-2,12
İş Yatırım Menkul Değerler13,8914,18-2,05
Mavi Giyim55,6056,70-1,94
Brisa20,4020,80-1,92
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Gübre Fabrikaları, Hakan Binbaşgil, Borsa İstanbul, Kerevitaş, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika Ekonomi


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