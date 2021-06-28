Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İhlas Gayrimenkul
|1,08
|1,13
|-4,42
|Emlak Konut GMYO
|1,97
|2,05
|-3,90
|Eczacıbaşı Yatırım
|37,46
|38,74
|-3,30
|Çemaş Döküm
|1,18
|1,22
|-3,28
|Pegasus
|74,80
|77,25
|-3,17
|Konya Çimento
|806,10
|832,30
|-3,15
|Verusa Holding
|47,12
|48,60
|-3,05
|Deva Holding
|24,52
|25,28
|-3,01
|İş GMYO
|1,94
|2,00
|-3,00
|Yataş
|12,65
|13,00
|-2,69
|Aksa Enerji
|11,58
|11,88
|-2,53
|Bursa Çimento
|3,53
|3,62
|-2,49
|Otokar
|278,60
|285,60
|-2,45
|Hektaş
|7,81
|8,00
|-2,38
|Parsan
|29,02
|29,70
|-2,29
|TAV Havalimanları
|25,64
|26,20
|-2,14
|Vestel
|31,32
|32,00
|-2,12
|İş Yatırım Menkul Değerler
|13,89
|14,18
|-2,05
|Mavi Giyim
|55,60
|56,70
|-1,94
|Brisa
|20,40
|20,80
|-1,92
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika Ekonomi