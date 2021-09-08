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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

08.09.2021 13:34
Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Esenboğa...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Esenboğa Elektrik34,8035,72-2,58
Eczacıbaşı Yatırım42,9844,04-2,41
Net Holding4,684,79-2,30
Nuh Çimento35,6836,48-2,19
Bera Holding10,0810,29-2,04
Şok Marketler Ticaret12,3012,55-1,99
Odaş Elektrik1,481,51-1,99
MLP Sağlık25,8626,36-1,90
Borusan Mannesmann25,2425,72-1,87
Koç Holding22,3822,80-1,84
Jantsa Jant Sanayi68,2069,40-1,73
Konya Çimento885,50901,00-1,72
Kordsa Teknik Tekstil24,1424,56-1,71
Kartonsan50,0050,85-1,67
İndeks Bilgisayar6,546,65-1,65
Çemtaş13,3513,57-1,62
Türk Traktör164,20166,90-1,62
Çemaş Döküm1,221,24-1,61
Kardemir (D)7,337,45-1,61
Sabancı Holding10,0110,17-1,57
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Nuh Çimento, Net Holding, Yatırım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika
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