Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Esenboğa Elektrik
|34,80
|35,72
|-2,58
|Eczacıbaşı Yatırım
|42,98
|44,04
|-2,41
|Net Holding
|4,68
|4,79
|-2,30
|Nuh Çimento
|35,68
|36,48
|-2,19
|Bera Holding
|10,08
|10,29
|-2,04
|Şok Marketler Ticaret
|12,30
|12,55
|-1,99
|Odaş Elektrik
|1,48
|1,51
|-1,99
|MLP Sağlık
|25,86
|26,36
|-1,90
|Borusan Mannesmann
|25,24
|25,72
|-1,87
|Koç Holding
|22,38
|22,80
|-1,84
|Jantsa Jant Sanayi
|68,20
|69,40
|-1,73
|Konya Çimento
|885,50
|901,00
|-1,72
|Kordsa Teknik Tekstil
|24,14
|24,56
|-1,71
|Kartonsan
|50,00
|50,85
|-1,67
|İndeks Bilgisayar
|6,54
|6,65
|-1,65
|Çemtaş
|13,35
|13,57
|-1,62
|Türk Traktör
|164,20
|166,90
|-1,62
|Çemaş Döküm
|1,22
|1,24
|-1,61
|Kardemir (D)
|7,33
|7,45
|-1,61
|Sabancı Holding
|10,01
|10,17
|-1,57
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika Ekonomi