Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Borusan Yatırım Pazarlama 384,70 409,70 -6,10 Esenboğa Elektrik 32,40 33,80 -4,14 Doğuş Otomotiv 33,78 35,10 -3,76 Fenerbahçe Futbol 31,28 32,42 -3,52 Verusa Holding 47,82 49,26 -2,92 Jantsa Jant Sanayi 63,15 65,00 -2,85 Çimsa 26,24 26,98 -2,74 Borusan Mannesmann 22,82 23,46 -2,73 Albaraka Türk 1,48 1,52 -2,63 Bim Mağazalar 67,85 69,65 -2,58 Logo Yazılım 41,50 42,60 -2,58 Erbosan 109,60 112,50 -2,58 Coca Cola İçecek 83,95 86,10 -2,50 Türkiye Sigorta 4,91 5,03 -2,39 Türk Traktör 156,10 159,70 -2,25 Deva Holding 22,68 23,20 -2,24 Konya Çimento 844,70 864,00 -2,23 Kordsa Teknik Tekstil 24,64 25,20 -2,22 Emlak Konut GMYO 1,78 1,82 -2,20 Selçuk Ecza Deposu 8,52 8,71 -2,18 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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