Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Borusan Yatırım Pazarlama
|384,70
|409,70
|-6,10
|Esenboğa Elektrik
|32,40
|33,80
|-4,14
|Doğuş Otomotiv
|33,78
|35,10
|-3,76
|Fenerbahçe Futbol
|31,28
|32,42
|-3,52
|Verusa Holding
|47,82
|49,26
|-2,92
|Jantsa Jant Sanayi
|63,15
|65,00
|-2,85
|Çimsa
|26,24
|26,98
|-2,74
|Borusan Mannesmann
|22,82
|23,46
|-2,73
|Albaraka Türk
|1,48
|1,52
|-2,63
|Bim Mağazalar
|67,85
|69,65
|-2,58
|Logo Yazılım
|41,50
|42,60
|-2,58
|Erbosan
|109,60
|112,50
|-2,58
|Coca Cola İçecek
|83,95
|86,10
|-2,50
|Türkiye Sigorta
|4,91
|5,03
|-2,39
|Türk Traktör
|156,10
|159,70
|-2,25
|Deva Holding
|22,68
|23,20
|-2,24
|Konya Çimento
|844,70
|864,00
|-2,23
|Kordsa Teknik Tekstil
|24,64
|25,20
|-2,22
|Emlak Konut GMYO
|1,78
|1,82
|-2,20
|Selçuk Ecza Deposu
|8,52
|8,71
|-2,18
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haber | Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika Ekonomi