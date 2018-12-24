Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kaybeden Hisseler
1 saat önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...
Borsa İstanbul
'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
| Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,34
|1,40
|-4,29
|Çemaş Döküm
|0,73
|0,76
|-3,95
|İş Fin.Kir.
|4,98
|5,17
|-3,68
| İhlas Holding
|0,33
|0,34
|-2,94
| Tekfen Holding
|21,62
|22,14
|-2,35
| Beşiktaş Futbol Yat.
|1,61
|1,64
|-1,83
| Ford Otosan
|51,75
|52,70
|-1,80
|Enerjisa Enerji
|5,15
|5,24
|-1,72
|Tüpraş
|117,90
|119,30
|-1,17
|Çemtaş
|6,17
|6,24
|-1,12
| Kordsa Teknik Tekstil
|9,83
|9,94
|-1,11
|Odaş Elektrik
|2,03
|2,05
|-0,98
| Bim Mağazalar
|86,90
|87,70
|-0,91
| Koza Madencilik
|7,30
|7,36
|-0,82
| Albaraka Türk
|1,25
|1,26
|-0,79
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,53
|2,55
|-0,78
|İhlas Gayrimenkul
|1,28
|1,29
|-0,78
|Şişe Cam
|5,19
|5,23
|-0,76
| Alarko GMYO
|46,88
|47,20
|-0,68
|Gersan Elektrik
|3,04
|3,06
|-0,65
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 01:23 Kaynak: AA
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