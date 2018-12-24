Son Dakika Haberleri: Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kaybeden Hisseler

1 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...

Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kaybeden Hisseler, System.String[]
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,34 1,40 -4,29
Çemaş Döküm 0,73 0,76 -3,95
İş Fin.Kir. 4,98 5,17 -3,68
İhlas Holding 0,33 0,34 -2,94
Tekfen Holding 21,62 22,14 -2,35
Beşiktaş Futbol Yat. 1,61 1,64 -1,83
Ford Otosan 51,75 52,70 -1,80
Enerjisa Enerji 5,15 5,24 -1,72
Tüpraş 117,90 119,30 -1,17
Çemtaş 6,17 6,24 -1,12
Kordsa Teknik Tekstil 9,83 9,94 -1,11
Odaş Elektrik 2,03 2,05 -0,98
Bim Mağazalar 86,90 87,70 -0,91
Koza Madencilik 7,30 7,36 -0,82
Albaraka Türk 1,25 1,26 -0,79
Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,53 2,55 -0,78
İhlas Gayrimenkul 1,28 1,29 -0,78
Şişe Cam 5,19 5,23 -0,76
Alarko GMYO 46,88 47,20 -0,68
Gersan Elektrik 3,04 3,06 -0,65
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 01:23 Kaynak: AA

İhlas, Kelebek Mobilya, Borsa İstanbul, Ekonomi
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