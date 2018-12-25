Son Dakika Haberleri: Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kaybeden Hisseler

39 dakika önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...

Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kaybeden Hisseler, System.String[]
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İş Fin.Kir. 4,74 4,94 -4,05
Gübre Fabrik. 3,07 3,18 -3,46
Bera Holding 2,08 2,15 -3,26
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,24 1,28 -3,13
Şekerbank 1,09 1,12 -2,68
T.S.K.B. 0,74 0,76 -2,63
ICBC Turkey Bank 5,09 5,22 -2,49
Alarko Holding 2,05 2,10 -2,38
Fenerbahçe Futbol 6,82 6,98 -2,29
Göltaş Çimento 12,84 13,14 -2,28
Türk Telekom 3,93 4,02 -2,24
İskenderun Demir Çelik 5,73 5,86 -2,22
Hürriyet Gzt. 0,92 0,94 -2,13
Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,43 2,48 -2,02
Gersan Elektrik 2,93 2,99 -2,01
Enerjisa Enerji 5,04 5,14 -1,95
Bim Mağazalar 85,75 87,40 -1,89
ASELSAN 23,96 24,42 -1,88
Migros Ticaret 15,01 15,29 -1,83
Aksa Enerji 2,79 2,84 -1,76
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 01:33 Kaynak: AA

Doğtaş Kelebek Mobilya San. ve Tic. A.Ş, Fenerbahçe, Borsa İstanbul, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Galatasaraylı Taraftarların Eleştirdiği Eren Derdiyok, 3 Büyüklerin En Golcüsü Oldu Asgari Ücret Zammının Ardından İşsizlik Maaşları da Yükseldi! İşte Yeni Maaşlar

Denizlispor, Teknik Direktör Yücel İldiz'in Eski Öğrencisi Emmanuel Emenike'nin Peşinde MUSİAD: Asgari Ücretin Tatmin Edici Olduğunu Düşünüyoruz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2018 14:12:08. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kaybeden Hisseler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]