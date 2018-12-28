Son Dakika Haberleri: Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kaybeden Hisseler

53 dakika önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...

Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kaybeden Hisseler, System.String[]
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:


(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İhlas Gayrimenkul 1,06 1,24 -14,52
Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,94 3,06 -3,92
İhlas Holding 0,31 0,32 -3,13
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,70 0,72 -2,78
Tekfen Holding 21,12 21,68 -2,58
İttifak Holding 2,99 3,06 -2,29
Hürriyet Gzt. 0,93 0,95 -2,11
ICBC Turkey Bank 4,93 5,01 -1,60
MLP Sağlık 10,76 10,88 -1,10
Ford Otosan 50,05 50,55 -0,99
Coca Cola İçecek 30,44 30,72 -0,91
İş Bankası (C) 4,37 4,41 -0,91
Göltaş Çimento 12,63 12,72 -0,71
Otokar 87,40 88,00 -0,68
Enka İnşaat 4,49 4,52 -0,66
Eczacıbaşı Yatırım 7,16 7,20 -0,56
Özak GMYO 2,11 2,12 -0,47
Kardemir (D) 2,17 2,18 -0,46
Koza Madencilik 7,51 7,54 -0,40
Bim Mağazalar 87,10 87,40 -0,34
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 01:33 Kaynak: AA

İhlas, Borsa İstanbul, Ekonomi
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