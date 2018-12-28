Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kaybeden Hisseler
53 dakika önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...
Borsa İstanbul
'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
| İhlas Gayrimenkul
|1,06
|1,24
|-14,52
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,94
|3,06
|-3,92
|İhlas Holding
|0,31
|0,32
|-3,13
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,70
|0,72
|-2,78
| Tekfen Holding
|21,12
|21,68
|-2,58
|İttifak Holding
|2,99
|3,06
|-2,29
| Hürriyet Gzt.
|0,93
|0,95
|-2,11
| ICBC Turkey Bank
|4,93
|5,01
|-1,60
|MLP Sağlık
|10,76
|10,88
|-1,10
| Ford Otosan
|50,05
|50,55
|-0,99
| Coca Cola İçecek
|30,44
|30,72
|-0,91
| İş Bankası (C)
|4,37
|4,41
|-0,91
|Göltaş Çimento
|12,63
|12,72
|-0,71
|Otokar
|87,40
|88,00
|-0,68
| Enka İnşaat
|4,49
|4,52
|-0,66
| Eczacıbaşı Yatırım
|7,16
|7,20
|-0,56
|Özak GMYO
|2,11
|2,12
|-0,47
| Kardemir (D)
|2,17
|2,18
|-0,46
| Koza Madencilik
|7,51
|7,54
|-0,40
| Bim Mağazalar
|87,10
|87,40
|-0,34
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 01:33 Kaynak: AA
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