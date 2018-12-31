Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kaybeden Hisseler
37 dakika önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...
Borsa İstanbul
'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Şok Marketler
|10,39
|10,65
|-2,44
|Zorlu Enerji
|1,22
|1,24
|-1,61
| Tekfen Holding
|20,02
|20,34
|-1,57
| Alarko GMYO
|44,74
|45,36
|-1,37
|Emlak Konut GMYO
|1,50
|1,52
|-1,32
| Migros Ticaret
|14,89
|15,08
|-1,26
|Şişe Cam
|5,55
|5,62
|-1,25
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,69
|2,72
|-1,10
|Halkbank
|6,99
|7,05
|-0,85
| Koza Madencilik
|7,22
|7,28
|-0,82
| Netaş Telekom.
|6,41
|6,46
|-0,77
|Turkcell
|11,91
|12,00
|-0,75
|Ülker Bisküvi
|14,33
|14,43
|-0,69
|Gübre Fabrik.
|2,98
|3,00
|-0,67
| Kardemir (D)
|2,13
|2,14
|-0,47
| Kordsa Teknik Tekstil
|9,42
|9,46
|-0,42
| ICBC Turkey Bank
|4,89
|4,91
|-0,41
|Kartonsan
|324,90
|326,20
|-0,40
|Koza Altın
|50,10
|50,30
|-0,40
|Anadolu Efes
|20,40
|20,48
|-0,39
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 01:25 Kaynak: AA
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