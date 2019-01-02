Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kaybeden Hisseler
22 dakika önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...
Borsa İstanbul
'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Verusa Holding
|15,90
|16,60
|-4,22
|Gersan Elektrik
|3,40
|3,53
|-3,68
| İndeks Bilgisayar
|5,76
|5,97
|-3,52
| Kordsa Teknik Tekstil
|9,45
|9,78
|-3,37
| Ford Otosan
|48,32
|50,00
|-3,36
| Tekfen Holding
|20,04
|20,72
|-3,28
| Bim Mağazalar
|84,15
|87,00
|-3,28
|Çelebi
|61,50
|63,40
|-3,00
|Anadolu Cam
|2,60
|2,68
|-2,99
|Akbank
|6,66
|6,86
|-2,92
| Tofaş Oto. Fab.
|16,41
|16,90
|-2,90
|Şişe Cam
|5,51
|5,67
|-2,82
| Coca Cola İçecek
|30,04
|30,88
|-2,72
|Sabancı Holding
|7,32
|7,52
|-2,66
| İş Bankası (C)
|4,41
|4,53
|-2,65
| Ege Endüstri
|335,00
|344,00
|-2,62
|Türk Traktör
|34,00
|34,90
|-2,58
|T.S.K.B.
|0,79
|0,81
|-2,47
|Turkcell
|11,88
|12,17
|-2,38
|MLP Sağlık
|10,45
|10,70
|-2,34
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 01:46 Kaynak: AA
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