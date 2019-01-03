Son Dakika Haberleri: Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kaybeden Hisseler

1 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...

Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kaybeden Hisseler, System.String[]
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Verusa Holding 14,57 15,46 -5,76
Çemaş Döküm 0,82 0,85 -3,53
Mavi Giyim 30,44 31,54 -3,49
Doğan Holding 0,96 0,99 -3,03
Kartonsan 319,60 328,90 -2,83
Tofaş Oto. Fab. 15,79 16,19 -2,47
TAV Havalimanları 23,54 24,10 -2,32
Anadolu Efes 19,70 20,16 -2,28
MLP Sağlık 9,99 10,20 -2,06
Ege Endüstri 327,40 333,90 -1,95
İttifak Holding 3,04 3,10 -1,94
Göltaş Çimento 11,89 12,12 -1,90
Türk Traktör 33,36 33,98 -1,82
Kordsa Teknik Tekstil 9,26 9,42 -1,70
Arçelik 14,99 15,24 -1,64
Albaraka Türk 1,22 1,24 -1,61
Tekfen Holding 19,98 20,30 -1,58
İndeks Bilgisayar 5,64 5,73 -1,57
Enka İnşaat 4,57 4,64 -1,51
Alarko Holding 1,96 1,99 -1,51
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 01:34 Kaynak: AA

Doğan Holding, Borsa İstanbul, Ekonomi
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