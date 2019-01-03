Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kaybeden Hisseler
1 saat önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...
Borsa İstanbul
'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Verusa Holding
|14,57
|15,46
|-5,76
|Çemaş Döküm
|0,82
|0,85
|-3,53
|Mavi Giyim
|30,44
|31,54
|-3,49
|Doğan Holding
|0,96
|0,99
|-3,03
|Kartonsan
|319,60
|328,90
|-2,83
| Tofaş Oto. Fab.
|15,79
|16,19
|-2,47
|TAV Havalimanları
|23,54
|24,10
|-2,32
|Anadolu Efes
|19,70
|20,16
|-2,28
|MLP Sağlık
|9,99
|10,20
|-2,06
| Ege Endüstri
|327,40
|333,90
|-1,95
|İttifak Holding
|3,04
|3,10
|-1,94
|Göltaş Çimento
|11,89
|12,12
|-1,90
|Türk Traktör
|33,36
|33,98
|-1,82
| Kordsa Teknik Tekstil
|9,26
|9,42
|-1,70
|Arçelik
|14,99
|15,24
|-1,64
| Albaraka Türk
|1,22
|1,24
|-1,61
| Tekfen Holding
|19,98
|20,30
|-1,58
| İndeks Bilgisayar
|5,64
|5,73
|-1,57
| Enka İnşaat
|4,57
|4,64
|-1,51
| Alarko Holding
|1,96
|1,99
|-1,51
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 01:34 Kaynak: AA
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