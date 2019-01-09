Son Dakika Haberleri: Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kaybeden Hisseler

1 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...

Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kaybeden Hisseler, System.String[]
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Çemaş Döküm 0,80 0,82 -2,44
İndeks Bilgisayar 5,83 5,94 -1,85
Odaş Elektrik 1,39 1,41 -1,42
Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,71 2,74 -1,09
Vakıflar Bankası 3,76 3,80 -1,05
Bera Holding 1,95 1,97 -1,02
İhlas Gayrimenkul 1,00 1,01 -0,99
İş GMYO 1,01 1,02 -0,98
Turkcell 12,61 12,72 -0,86
Akbank 5,79 5,84 -0,86
Sabancı Holding 7,37 7,43 -0,81
MLP Sağlık 9,94 10,02 -0,80
Mavi Giyim 30,80 30,98 -0,58
İş Bankası (C) 4,19 4,21 -0,48
Türk Hava Yolları 15,04 15,11 -0,46
Park Elek.Madencilik 2,36 2,37 -0,42
Şişe Cam 5,40 5,42 -0,37
Koza Altın 53,90 54,05 -0,28
Eczacıbaşı Yatırım 7,32 7,34 -0,27
T. Halk Bankası 6,85 6,86 -0,15
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 01:27 Kaynak: AA

Bilgisayar, İndeks, Borsa İstanbul, Ekonomi
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