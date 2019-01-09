Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kaybeden Hisseler
1 saat önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Çemaş Döküm
|0,80
|0,82
|-2,44
|İndeks Bilgisayar
|5,83
|5,94
|-1,85
|Odaş Elektrik
|1,39
|1,41
|-1,42
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,71
|2,74
|-1,09
|Vakıflar Bankası
|3,76
|3,80
|-1,05
|Bera Holding
|1,95
|1,97
|-1,02
|İhlas Gayrimenkul
|1,00
|1,01
|-0,99
|İş GMYO
|1,01
|1,02
|-0,98
|Turkcell
|12,61
|12,72
|-0,86
|Akbank
|5,79
|5,84
|-0,86
|Sabancı Holding
|7,37
|7,43
|-0,81
|MLP Sağlık
|9,94
|10,02
|-0,80
|Mavi Giyim
|30,80
|30,98
|-0,58
|İş Bankası (C)
|4,19
|4,21
|-0,48
|Türk Hava Yolları
|15,04
|15,11
|-0,46
|Park Elek.Madencilik
|2,36
|2,37
|-0,42
|Şişe Cam
|5,40
|5,42
|-0,37
|Koza Altın
|53,90
|54,05
|-0,28
|Eczacıbaşı Yatırım
|7,32
|7,34
|-0,27
|T. Halk Bankası
|6,85
|6,86
|-0,15
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 01:27 Kaynak: AA
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